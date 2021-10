Serie A, 10a giornata: Giroud fa sorridere il Milan, vince la Salernitana

Conclusi gli anticipi della decima giornata di Serie A, nel secondo turno infrasettimanale. Vincono Milan e Salernitana, pareggio al "Picco" tra Spezia e Genoa

Terminati i tre anticipi del martedì, validi per la decima giornata di Serie A, nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Vince il Milan in casa contro il Torino, bene anche la Salernitana di mister Stefano Colantuono, che conquista i tre punti in rimonta contro il Venezia. Pareggio tra Spezia e Genoa al "Picco".

Nella gara del "Luigi Penzo", i lagunari passano in vantaggio con il solito Aramu al minuto 14. Nella seconda frazione è Bonazzoli a riportare la situazione in parità, infine in extremis il nuovo entrato Schiavone regala la vittoria ai granata al minuto 95. Seconda vittoria in campionato per gli ospiti, adesso a quota sette punti in classifica.

A La Spezia regna invece l'equilibrio nella seconda sfida delle 18:30. Dopo un primo tempo soporifero, i padroni di casa sbloccano il match con un autorete sfortunata di Salvatore Sirigu su un tiro dell'attaccante spezzino Ebrima Colley. Ballardini inserisce sia Caicedo che Pandev per raggiungere il pareggio trasformando il suo Genoa a trazione anteriore. I rossoblu raggiungono la parità con il rigore trasformato da Mimmo Criscito al minuto 86.

Nella gara delle 20:45 invece Olivier Giroud regala il tre punti al Milan contro il Torino siglando il suo quarto gol in campionato. I rossoneri adesso sono virtualmente primi in classifica in solitaria, in attesa del resto delle gare, in particolare quella fra Napoli e Bologna, in programma giovedì alle 20:45 nel posticipo della decima giornata di Serie A.