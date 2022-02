Sassuolo-Roma, probabili formazioni: Mourinho lancia El Shaarawy, Dionisi con Traorè

Alle ore 18:00 Sassuolo e Roma si affronteranno sul prato del 'Mapei Stadium' per dare nuovamente voce alle proprie ambizioni di classifica

Quasi tutto pronto per la sfida di Serie A tra Sassuolo e Roma. I giallorossi per proseguire la loro corsa al quarto posto, i neroverdi per riscattare le ultime tre partite senza vittorie, tutto in un confronto dai toni agonistici certamente elevati . Dopo l'eliminazione arrivata in Coppa Italia contro l'Inter, la compagine allenata da José Mourinho vuole conquistare tre punti che gli permetterebbero di agganciare la Lazio e far paura all'Atalanta. Dall'altra parte gli emiliani si trovano a + 9 dalla zona salvezza, e sono in una confort zone tale da potersi permettere una prestazione spregiudicata anche contro una squadra strutturata come quella capitolina. Quest'ultima è ancora alla ricerca di quella continuità nelle prestazioni e nei risultati che spesso è mancata in svariate occasioni stagionali, con diversi punti persi per strada e che hanno inevitabilmente condizionato il cammino della Roma in campionato.