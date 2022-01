Sassuolo, Raspdori: “Grande vittoria, fatto ciò che volevamo. Ora serve continuità”

L’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, a margine dello straripante successo maturato contro l'Empoli

Grande pomeriggio per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che travolge 5-1 l'Empoli in trasferta e lo aggancia in classifica a quota 28 punti. Un successo analizzato al triplice fischio dall'attaccante neroverde - autore di una doppietta, Giacomo Raspadori, intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Fa veramente bene per il morale. Una vittoria importante su un campo difficile. Abbiamo fatto quello che volevamo e penso che sia una partita importantissima. Gol dell'1-2? E’ stato un bel gol, soprattutto perché è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo ed è stato molto importante. Dobbiamo cercare di dare continuità alle nostre prestazioni e fare sempre meglio”.

Sul ruolo che sta ricoprendo: “Per le mie caratteristiche stare in mezzo al campo è la cosa più corretta. Riesco a trovare spazi e anche a mandare in porta i compagni. Abbiamo fatto un’ottima partita. Gianluca è entrato e si è fatto trovare pronti, Domenico ormai da due anni fa la differenza in ogni partita”.