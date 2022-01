Sassuolo, l’AD Carnevali: “Tutto su Scamacca, trattiamo Moro col Padova. Lucca…”

L'AD del Sassuolo ha svelato alcune trattative in corso come quella di Moro col Padova, mentre il discorso è diverso per Lucca. Scamacca e Frattesi sono richiesti non solo in Italia

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante l'Assemblea di Lega a Milano. Tra i temi affrontati spicca sicuramente quello inerente al calciomercato in entrata ed in uscita del club neroverde, partendo dal presunto interesse per l'attaccante ex Palermo Lucca, attualmente in forza al Pisa: “Lo stiamo prendendo? No, assolutamente. Lui è un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma dire che sia vicino assolutamente no”.

Si è successivamente passati ad altri profili, tra cui quello di Luca Moro del Padova, attualmente in prestito al Catania: "Sì, lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col club biancoscudato. C’è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere”.

Carnevali ha concluso con i capitoli Scamacca e Frattesi, due calciatori giovani e promettenti e già nel giro della nazionale italiana: “Dubbi sulla loro permanenza a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste per Scamacca già a gennaio? Non solo per lui, anche per altri per fortuna. Richieste dall’Italia? Sì, ma poche. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero”.