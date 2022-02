Sassuolo, l’AD Carnevali: “Inter su Scamacca e Frattesi? Dico la mia. Su Berardi…”

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali su Berardi, Scamacca, Frattesi, Raspadori e Traore

“La proposta della Fiorentina della scorsa estate? Per noi non era congrua al valore del giocatore, ma probabilmente per arrivare alla quotazione di Berardi serve un club top. Berardi è cresciuto nel Sassuolo, con lui si è sviluppato un legame speciale: è un campione ed è cresciuto tantissimo nel corso degli anni. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, forse anche il migliore. Anche per questo è normale che possa esserci l’ambizione di voler andare in un grande club, e se arriverà una richiesta importante faremo valuteremo insieme a lui il da farsi".

L'amministratore delegato neroverde si è poi concentrato sugli altri talenti della formazione allenata da Dionisi: "Se l'Inter offrisse 65 milioni per Scamacca e Frattesi? Può essere anche una offerta bassa. Dipende da come li dividiamo. Ci sono anche Giacomo Raspadori e Hamed Traore che si stanno mettendo in forma. Noi non abbiamo la necessità di vendere, magari potremmo cederne uno solo. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall'estero, credo che oggi per il calcio italiano è difficile anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia".