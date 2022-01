Sassuolo, Dionisi: “Pari col Genoa? Occasione mancata. Berardi il nostro top player”

Le parole del tecnico neroverde al termine della sfida contro il Genoa, terminata 1-1

"Per come l'abbiamo interpretata è un'occasione mancata. Non dimentichiamo come ci siamo presentati a questa partita perché non è stato facile prepararla. Avevamo quattro primavera aggregati. Peccato non averla vinta, forse prima della partita non avrei nemmeno pensato di giocarla così soprattutto nella ripresa. Ci è mancata qualcosina quando abbiamo occupato l'area e avremmo potuto fare il secondo gol ma è andata così. Scamacca out? Non cerco alibi, è vero che qualcuno ci mancava ma chi è sceso in campo oggi non ha sprecato la sua chance. Penso a Kyriakopoulos che ha giocato molto bene, così come Harroui. Nel secondo tempo il Genoa era più stanco e abbiamo creato più occasioni. Nel primo tempo al contrario hanno spinto molto loro. Faccio un plauso ai miei ragazzi sperando di recuperare qualcuno nei prossimi giorni. L'Empoli è il nostro prossimo avversario, è in salute e con la Lazio ha fatto una grande partita. I ragazzi di Andreazzoli ti concedono qualche spazio ma sono abili in attacco. Gol che mancano? Non sono d'accordo, secondo me più che altro dobbiamo limitare quelli subiti. Berardi è il nostro top player e dove va lui va a finire la palla. Ha libertà d'azione e lui lo sa. Alle volte puntiamo sul suo tiro perché ha più qualità nella conclusione. Non importa chi segna perché vedo una squadra che produce. Una squadra come il Genoa ha fatto la partita solamente nella prima frazione sfruttando le qualità di Destro".