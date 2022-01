Sassuolo, Dionisi: “Torino? Ci metterà in difficoltà, ma vogliamo vincere. Berardi…”

Le parole dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Torino

Mediagol ⚽️

Torna la Serie A, con il Sassuolo atteso a Torino per il match in programma domenica alle 15:00 contro la formazione di Juric. I granata arrivano dalla vittoria sul campo della Sampdoria, mentre i neroverdi hanno perso in casa contro il Verona nell'ultimo turno di campionato. A presentare la sfida alla vigilia è il tecnico neroverde Alessio Dionisi, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio.

"La dimostrazione che se non prendi gol hai più possibilità di vincere. Scherzi a parte, siamo stati più fortunati rispetto ad altre partite, al Cagliari è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, un po' come all'andata con il Torino con il Toro che aveva interpretato bene la partita ma noi eravamo passati in vantaggio, ci fu annullato un gol per fuorigioco millimetrico. Con il Cagliari abbiamo dimostrato sul campo la volontà di voler vincere la partita. Per caratteristiche siamo una squadra che deve fare gioco e nel creare capitalizzare. Dobbiamo migliorare l'equilibrio tra quello che realizziamo e quello che concediamo: non è solo merito per chi fa gol e demerito in chi difende. Dobbiamo trovare questo equilibrio e lo stiamo inseguendo, a volte ci riusciamo di più, altre volte meno, ma una squadra che crea è merito di una squadra intera che mette nelle condizioni migliori gli attaccanti".

Sul Torino: "Il Torino è una squadra in salute, è una squadra forte ma l'ho detto già all'inizio, per organico, allenatore e organizzazione, in più vengono da una stagione negativa e hanno uno spirito di rivalsa superiore ad altre squadre. Torino e Verona per atteggiamento si avvicinano ma i granata in realtà hanno forse qualcosina in più. Dovremo sopperire alla loro fisicità con la nostra qualità tecnica che dovremo mettere in campo domani che non abbiamo messo in campo al 100% nella gara precedente. Dobbiamo pensare a noi, sapendo che la gara di domani sicuramente sarà difficile sicuramente ci metteranno in difficoltà ma se avremo la testa giusta li metteremo in difficoltà, sapendo che noi vogliamo andare a Torino e vincere la partita".

Sugli indisponibili: "La cosa positiva è il recupero di Domenico Berardi e sappiamo quanto sia importante per il Sassuolo, per la squadra e i compagni ma ahimè non recuperiamo nessun altro. Però siamo una squadra giovane quindi per i giovani la cosa migliore è giocare e tanti che hanno giocato rigiocheranno ancora, ma va benissimo così".

Sulla sosta: "La sosta arriva nel momento giusto vuoi perché finisce il mercato vuoi perché potremo recuperare alcuni giocatori perché, non lo possiamo nascondere, siamo in pochi tra Covid, infortuni e Coppa d'Africa. Ma ora non voglio pensare alla sosta, il Torino è a 3 punti da noi, dobbiamo fare partita convinti di poter andare là a fare risultato, noi proveremo a vincere, abbiamo le qualità per vincere, sapendo che il Torino nella gara d'andata ci ha messo in difficoltà".