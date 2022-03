Sassuolo, Dionisi: “Salernitana insidiosa. Noi ad un bivio, in campo con ambizione”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida in trasferta contro la Salernitana

"Poche vittorie fuori casa? Sì, è un'insidia. Credo che la Salernitana sia diversa in casa e fuori e credo sia diversa nell'ultimo periodo, si vede che ci credono e che hanno un'anima. Noi non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è migliorare quanto fatto all'andata. Può sembrare una partita facile ma non lo è per niente. I numeri sono fatti per essere smentiti e sono sicuro che la Salernitana non finirà il campionato a 15 punti e noi domani vogliamo andare oltre i nostri 39 punti".

Sul momento vissuto dalla squadra: "Vedo tanti titoloni sui ragazzi e siamo a marzo, contano poco ora. Vogliamo far parlare ancora di noi. Sembra che ci sia tutto per fare una gara negativa e una vittoria della Salernitana. Sembra che le cose siano state preparate dai media affinché le cose vadano così, ma bisogna far partita per ottenere risultato. Poco tempo fa la Salernitana ha pareggiato con il Milan in casa e questo testimonia le insidie delle gare. Noi faremo di tutto perché vada bene. Non possiamo decidere il risultato ma possiamo decidere che prestazione fare e che atteggiamento avere. Siamo a un bivio: dimostrare di essere ambiziosi o di essere presentuosi. Meglio dare continuità all'ambizione, ma non sarà facile. Voi dall'esterno misurate la prestazione con il risultato, io la misuro con l'atteggiamento e se ci sarà l'atteggiamento ci sarà risultato".