Sassuolo, Dionisi: “Raspadori determinante, gara ostica. Rimonta? Segnale importante”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del pareggio maturato contro lo Spezia

Dopo essere andato sotto di due reti, il Sassuolo rimonta e porta a casa un prezioso punto grazie alla doppietta di Raspadori. A margine del pareggio maturato questo pomeriggio al "Picco" il tecnico Alessio Dionisi , è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il risultato ottenuto in casa dello Spezia.

"Raspadori è stato determinante, ha concluso, finalizzato, ha trovato combinazioni importanti. Era pensata così, non l'avevamo preparata per partire così nel primo tempo. Abbiamo concesso qualcosa, sapevamo lo Spezia avrebbe fatto questa partita e ci siamo fatti sorprendere. È stata una settimana impegnativa, oggi siamo stati rimandati a settembre perché nel primo tempo potevamo essere più intensi. Questo errore non possiamo farlo, non dobbiamo aspettare palla. Siamo in crescita e lo siamo da un po', oggi abbiamo dimostrato di non voler perdere, ed è un valore. È stata una settimana impegnativa, dopo due bei risultati, venire a Spezia non era facile. Prendo il positivo ed è che siamo rimasti in partita e abbiamo provato a vincerla".