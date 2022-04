Sassuolo, Dionisi: “Non ci accontentiamo, ma consci dei nostri mezzi. Traorè…”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del successo maturato in casa contro l'Atalanta

"Abbiamo visto sicuramente un buon Sassuolo. Abbiamo fatto prestazioni importanti anche in altre gare, anche con lo Spezia nell'ultima in casa. Devi avere l'atteggiamento giusto, devi difendere bene e devi sperare che loro ti concedano qualcosa. Potevamo chiuderla prima, abbiamo cambiato il trend negativo con l'Atalanta. Se guardiamo indietro credo che dobbiamo essere consci di avere quello che meritiamo. Non si può prendere il buono e scartare il negativo. Siamo ambiziosi ma non abbiamo mai pensato all'Europa. Non ci accontentiamo ma dobbiamo essere consci dei nostri mezzi e sapere che dobbiamo meritarci la posizione che abbiamo, provando a prendere quella davanti. Si lavora sulla testa, delle volte si toccano le corde giuste, delle volte riusciamo meno. Oggi abbiamo fatto un passettino in più con l'Atalanta. Loro sono una squadra importante, giocano in 11 e giocano con un pallone come noi, non dobbiamo avere troppe fisse mentali e oggi siamo entrati in campo sapendo che potevamo metterli in difficoltà".