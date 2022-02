Sassuolo, Dionisi: “Fiorentina forte, ma daremo 100%.Possiamo metterli in difficoltà”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Sale l'attesa per la sfida tra Sassuolo e Fiorentina in programma sabato sera al Mapei Stadium, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Un banco di prova importante per i neroverdi, in cerca di continuità dopo il pari contro la Roma e vittoria contro l’Inter; dall'altra parte i viola, a caccia della terza vittoria di fila per avvicinarsi ulteriormente al quarto posto. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine emiliana, Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa.

"Sicuramente i ragazzi hanno speso per fare la partita e nei giorni successivi ci è voluto un po' di più per riprenderci, non siamo abituati a giocare tutti i giorni a giocare con squadre così forti. Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente, serve tutto per una squadra così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo".

Sulla Fiorentina: "Ha una grande identità e lo si è visto dall'inizio, sta continuando su quella falsariga. Ha cambiato un interprete importante, forse anche più di uno perché ha perso Vlahovic ma ha preso giocatori. Ha giocatori forti e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all'andata, ma proprio come all'andata se saremo consapevoli della nostra forza li possiamo mettere in difficoltà".

Sulla prestazione contro l'Inter: "Ero più soddisfatto della prestazione e dell'atteggiamento. Abbiamo avuto molte occasioni e non credo di essere smentito ma allo stesso tempo siamo stati fortunati nel non prenderlo. È impossibile non concedere qualcosa all'Inter e siamo stati premiati per l'atteggiamento e la prestazione che abbiamo fatto. Al triplice fischio l'appagamento era già finito, bisognava già pensare alla gara complicata successiva".

Su Bonaventura: "Sono d'accordo sulla sua importanza quanto hai detto ma non è l'unico. È un giocatore molto importante per la Fiorentina, per esperienza, qualità. Non sappiamo nemmeno se giocherà, non penseremo solo a lui, cercheremo di limitarli da squadra, non possiamo impedirgli di non fare niente, cercheremo di limitarli il più possibile per poterli mettere in difficoltà".