Sassuolo, Dionisi: “Dimentichiamo ko Napoli, abbiamo un obiettivo. Traore…”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro l'Udinese

Si affronteranno al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, Sassuolo e Udinese, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo avere centrato l'obiettivo salvezza, neroverdi e bianconeri scenderanno in campo con l'obiettivo di chiudere al meglio questo campionato migliorando la propria posizione in classifica. A presentare la sfida che andrà in scena domani alle 18:00 è il tecnico Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa.

"Speriamo sia stata la settimana del riscatto. Veniamo da una partita difficile e vogliamo mettercela alle spalle. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale. È stato un incidente inaspettato perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi l'atteggiamento, la gara è andata come sappiamo. Ma non voglio più parlarne. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e servono per cercare di stimolare la squadra per raschiare dal badile delle motivazioni. Non accetto sentir dire che non abbiamo motivazioni, abbiamo gare da giocare. Con l'Udinese abbiamo perso all'andata, non siamo stati all'altezza e questo già basta per far sì che ci sia voglia di riscattarsi. In più aggiungo che l'Udinese è sempre stato un avversario da rispettare molto per il Sassuolo. Capisco perché, l'Udinese ha un'impronta diversa dalla nostra squadra: una squadra molto fisica, brava nelle transizioni, e lo dimostrano i risultati che sta facendo".

Sugli obiettivi: "Ci sono squadre che stanno facendo bene. Il Verona, che è nono, sta facendo meglio. Noi dobbiamo cercare di avvicinare il Torino e di non farci avvicinare dall'Udinese".

Sulla formazione: "No, nessun messaggio. Devo mettere in campo chi sta bene e ha voglia di dimostrare. Parlare di disfatta no, anche se nei numeri il 6-1 è pesante. Nella preparazione alla partita la gara non dava adito a quello che abbiamo fatto vedere. Ci siamo allenati abbastanza bene, dico abbastanza perché la risposta si dà in partita. Ci potrà essere qualche cambiamento ma sono state fatte scelte a gennaio per dare continuità a ragazzi giovani, non cambio ora perché tanti giocatori hanno dato tanto e ci sta in un percorso di calare un pochettino. Traore è recuperato? Sarà della partita, non so se dall'inizio perché non ha fatto tutta la settimana ma sta abbastanza bene".