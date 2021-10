Sassuolo, Dionisi: “Difesi con le unghie e con i denti. Risultato? Faccio mea culpa”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del pareggio maturato contro il Genoa

"Forse abbiamo commesso l'errore che la partita fosse quasi in sicurezza. Siamo partiti bene, dovevamo schiacciare sull'acceleratore. Abbiamo preso un gol a difesa schierata, forse non ce l'aspettavamo neanche perché la sensazione era 'siamo padroni del campo' e non dobbiamo mai pensarlo. E' stato questo l'unico errore del primo tempo. Posso recriminare poco. Loro nel secondo tempo ci hanno attacco sotto la loro curva, è stata un'altra partita. Abbiamo perso qualche certezza di troppo e dovevamo giocare, la pressione del Genoa è aumentata e non ho nulla da dire anche a chi è entrato perché chi è entrato ha trovato una situazione diversa e abbiamo dovuto metterci in condizioni di cercare di difenderci in maniera migliore. Siamo stati meno efficaci, peccato perché il risultato non è all'altezza di quanto fatto, ma dobbiamo fare il mea culpa, io per primo".