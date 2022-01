Sassuolo, Dionisi: “Atteggiamento giusto, ora serve confermarci. Testa al Verona”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del successo maturato contro l'Empoli

“La cosa più importante è stato l’atteggiamento, fin dal primo minuto. Nel primo tempo avevamo fatto tanto e concesso poco. Non è stato facile, ma siamo stati bravi a rimanere in partita in tutte le situazioni e quindi oggi ci sono tante cose positive. Dovremo confermarci alla prossima. Per me la crescita è fare un risultato positivo anche nella prossima partita. E’ difficile dare continuità, soprattutto quando ci sono delle assenze. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie e a mettere la testa sulla prossima partita”.