Sassuolo, Carnevali: “Dionisi l’unico certo di restare. Raspadori-Juve…”

Le parole dell'amministartore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in vista dell'apertura della sessione estiva di mercato

Il campionato si appresta a terminare e il calciomercato si prepara a prendersi la scena. A soffermarsi sul tema, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale per soffermarsi su alcuni rumors che vorrebbero Raspadori alla Juventus.

"Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi. Mister Dionisi resta senza ombra di dubbio. Aniz, è l'unico sicuro di rimanere. Vedremo: abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto".