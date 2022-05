Sassuolo, AD Carnevali: “Scamacca-Raspadori? Li vedo in Premier. Mercato italiano…”

Sulle possibili partenze di Scamacca, Raspadori, Traoré e Frattesi, si è espresso l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali

"Scamacca e Raspadori già venduti? Per il momento no, spero anche di poterli tenere stretti. Non è detto. Al di là di quello che si racconta è tutto prematuro, non si sa nulla. Vedremo un po', onestamente spero di trattenerli. Credo oggi, com'è il mercato italiano, è difficile. Non sono tante possibilità sotto l'aspetto economico, la Premier League forse è più fattibile. Oltre a loro tra i più richiesti aggiungerei altri, come Traoré o Frattesi. Non mi sento preoccupato, sono giocatori nostri, le decisioni dobbiamo prendere con i giocatori. Ci preoccuperemo nel modo giusto, se ci sono delle opportunità giuste sia per loro che per noi, non possiamo privarci di tanti giocatori. Siamo felici quando ci sono richieste, se ci sono opportunità teniamo in considerazione. Dobbiamo mantenere una squadra che continui: l'anno prossimo saranno dieci stagioni in A".