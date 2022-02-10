La Sampdoria ha ufficializzato l’acquisto dell'attaccanteì classe 1987 Sebastian Giovinco. La “Formica atomica”, ex Toronto, che in passato ha vestito le maglie di Juventus, Empoli e Parma, dopo un breve periodo da svincolato torna in Serie A con la maglia della Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal nuovo jolly d'attacco blucerchiato, interventuto durante la consueta confernza stampa di presentazione, attraverso i canali ufficiali del club del neo presidente, Marco Lanna.

"Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio. In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo: sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino. Quagliarella e Candreva? "Sono contento di ritrovarrli, con loro ho mantenuto sempre un ottimo rapporto. Di mister Giampaolo ho sentito parlare benissimo, da ex compagni che hanno lavorato con lui, ma ho accettato questa sfida a prescindere da tutto e da tutti. Siamo in lotta per la salvezza: ci sono momenti nell'arco di una stagione in cui devi saper soffrire, ma sono sicuro che rimanendo uniti, con la forza del gruppo, ne verremo fuori".