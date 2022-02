Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Aggancio! Napoli all’ultimo respiro”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Aggancio! Napoli all'ultimo respiro. Domenica duello con Pioli". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Zaniolo: "Juve mi piaci". Tra Vlahovic e il giallorosso per ora è intesa sui social. Un like anticipa la clamorosa trattativa dell'estate. Scamacca, che derby: anche il Milan ci prova e bussa al Sassuolo. Con l'Inter è sfida totale. La promessa di Ibra: "vinco e poi mollo". Invasione dell'Ucraina, Sheva con i figli scende in piazza: "No alla guerra". Qualificazioni Playoff Mondiali, FIFA sì alla Russia: "Via inni e bandiere ma può giocare".