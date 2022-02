Napoli-Inter, Spalletti: “Vale come lotta scudetto? Dico la mia. Se Koulibaly…”

Il tecnico azzurro Spalletti affronterà la sua ex squadra in occasione di Napoli-Inter in Serie A. Queste le sue dichiarazioni in conferenza

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter al "Maradona" alle 18.00:

"Se Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani per dare la formazione. Con l'Inter è lotta scudetto? È bene precisare che il nostro obiettivo era quello di metterci dietro alle più forti del campionato e rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo questa gara potremmo essere catapultati verso quest'altro obiettivo. Questa è una figata come situazione, abbiamo passato la settimana col sorriso sulla bocca e si mantenuto anche durante la notte mentre dormivamo. Non ho nessuna rivincita da prendere. Devo essere un professionista e avere la fortuna di avere dei calciatori che ti danno la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante da giocare, ci arriviamo dopo aver costruito qualcosa già dai ritiri estivi. Derby di Milano perso da loro? Li troveremo un pochino arrabbiati, perché le squadre forti odiano perdere. Noi li rispettiamo, ma non deve cambiare il nostro nome e il nostro atteggiamento".