Milan-Spezia, le probabili formazioni: Pioli per sorpassare l’Inter. Ecco Ibrahimovic

Milan-Spezia può significare il sorpasso di Pioli sull'Inter, mentre Thiago Motta sente aria di derby e vuole lottare per salvarsi in Serie A

Il Milan è reduce dal successo non semplice contro il Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo ben 120 minuti giocati, match che è costato caro ad uno dei calciatori più amati di sempre dalla tifoseria rossonera: Shevchenko , che è stato esonerato dalla società ligure. Pioli contro lo Spezia dovrà rinunciare a Calabria e Castillejo , oltre Tomori che starà fermo ai box per un mese. Non sono pochi i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d'Africa, ovvero Ballo-Toure, Bennacer e Kessie. Romagnoli, invece, non sarà disponibile causa positività al Covid-19. Mentre la difesa continua ad essere composta dai non titolarissimi Gabbia e Kalulu, in attacco Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao supporteranno il centravanti per eccellenza Ibrahimovic .

Ironia della sorte, anche l'ultimo match dello Spezia è stato giocato contro il Genoa ma in campionato, con la compagine di Shevchenko uscita ancora una volta sconfitta in casa con il risultato di 0-1. Una vittoria fondamentale per Thiago Motta contro una diretta concorrente per raggiungere la salvezza in quello che è stato a tutti gli effetti anche un derby ligure. Aria di derby che sentirà lo stesso tecnico italo-brasiliano che torna da allenatore a "San Siro", stadio che gli rievocherà piacevoli ricordi ma con la maglia dell'altra squadra di Milano, ovvero l'Inter con cui ha vinto da calciatore letteralmente ogni trofeo possibile. Colley e Leo Sena non saranno arruolabili ma lo Spezia può sorridere per il ritorno in avanti di Nzola.