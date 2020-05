Lazio, il messaggio di Luis Alberto: “Pronti per tornare, vogliamo essere d’aiuto per la riapertura del Paese”

Luis Alberto scalpita.

In attesa di conoscere il destino della Serie A, c’è chi chiede a gran voce il ritorno in campo delle squadre. E’ il caso del centrocampista della Lazio, Luis Alberto, sfogatosi attraverso un lungo post pubblicato tramite Instagram in cui fai il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus ribadendo la sua posizione sullo spinoso tema relativo alla ripresa dei campionati.

“Mi mancano molte cose: l’odore dell’erba appena tagliata, gli scherzi negli spogliatoi, la tensione prima di una partita, le sessioni video, l’adrenalina di un allenamento… Questa è la mia normalità, questa è la nostra normalità. Abbiamo passato un brutto momento nelle ultime settimane, l’intero Paese ha sofferto per questo maledetto covid-19, ma stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel. Senza fretta, con grande cautela e anche con un po’ di paura, ma l’Italia sta lentamente tornando in attività e anche noi vogliamo farlo. Noi ci siamo! Vogliamo e dobbiamo tornare al lavoro, non solo per a noi calciatori, ma perché ci sono molti addetti e lavoratori che dipendono dal calcio. Dipendenti con famiglie che ora sono senza stipendio e che devono tornare alla normalità. Non vogliamo essere responsabili di ulteriori tagli o licenziamenti.

Vogliamo essere d’aiuto per la riapertura del Paese e far emozionare di nuovo i nostri tifosi, per far tornare quella la passione e quella gioia che hanno dentro. Ecco a cosa serve il calcio: ad unirci. Siamo pronti per tornare”.