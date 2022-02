Juventus-Verona 2-0, Vlahovic e Zakaria lasciano subito il segno! Allegri è quarto

I nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria hanno firmato il successo della Juventus contro l'Hellas Verona. Allegri sale al quarto posto in Serie A

La Juventus è stata incoronata dalla stampa italiana come la regina del calciomercato invernale di quest'anno e l'ha dimostrato nella sfida contro l'Hellas Verona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A e terminata 2-0 in favore della compagine di Allegri.