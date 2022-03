Juventus-Spezia, probabili formazioni: Allegri con il 4-3-3, Vlahovic dal 1′

Juventus e Spezia si affronteranno nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni

Appuntamento alle 18:00 all'Allianz Stadium, per la sfida tra Juventus e Spezia, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Bianconeri in campo per consolidare il quarto posto e proseguire la striscia positiva di risultati. In cerca di punti salvezza, invece, i liguri: reduci da tre ko di fila e attualmente al quindicesimo posto in classifica. La sfida tra Juventus e Spezia, in programma oggi, verrà trasmessa in diretta Tv e streaming e in esclusiva su DAZN.