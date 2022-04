Inter-Verona, Barella e Dzeko per lo scudetto: sorride Inzaghi, 2-0 il finale

L'Inter batte il Verona per 2-0 e si porta a pari punti con il Napoli, in gol Barella e Dzeko nel primo tempo

Prima occasione per l'Inter dopo nove minuti con Dumfries, l'olandese scatta dentro l'area e prova il tiro ma trova un attento Montipò che spedisce in corner. Il portiere del Verona si ripete poco più tardi, stavolta su Perisic che riceve bene conclude vero la porta, l'ex Benevento compie un intervento straordinario negando il gol al croato. Il gol però è nell'aria, al minuto 22 nuovamente Perisic scarica per Barella che aggancia e trova l'incrocio dei pali, vantaggio Inter. Alla mezz'ora Dzeko sfiora il raddoppio, Montipò è ancora chiamato agli straordinari per evitare il 2-0. Sul calcio d'angolo seguente però l'ex Roma trova la rete del doppio vantaggio, altro assist per Ivan Perisic. Il primo tiro per il Verona arriva al minuto 35 con Simeone, Handanovic però non si fa sorprendere e con un colpo di reni nega il gol al Cholito.