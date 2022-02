Inter-Sassuolo, Dionisi: “Vinto in casa delle big. Raspadori-Scamacca? Il top è…”

Le dichiarazioni post partita del tecnico Alessio Dionisi al seguito della vittoria a San Siro del suo Sassuolo contro l'Inter di Inzaghi

"Aver vinto in casa di Juventus, Inter e Milan? Non ci avrei creduto, ma lavoriamo per questo. Quello di oggi è un risultato storico e sono contento per questa società. Sapevamo che l’Inter era reduce da un match impegnativo in Champions contro il Liverpool. La nostra intenzione era giocarcela con loro. Abbiamo creato tanto ma allo stesso tempo abbiamo anche concesso. Abbiamo giocato a viso aperto, questo volevo fare e questo abbiamo fatto. Una considerazione su Scamacca e Raspadori? L’unico top player che ha dimostrato di essere tale è Berardi, mentre gli altri sono all’inizio del proprio percorso. Abbiamo giovani con potenzialità che si mettono al servizio. Noi vogliamo giocarcela alla pari anche con squadre più forte di noi, senza snaturarci. E rispettando gli avversari. Oggi siamo soddisfatti della prestazione, del risultato, del lavoro di squadra, dello staff. E' la vittoria di tutti".