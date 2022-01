Hellas Verona-Bologna 2-1: Orsolini non basta, Caprari e Kalinic stendono Mihajlovic

In Serie A, Caprari e Kalinic hanno completato la rimonta dell'Hellas Verona sul Bologna al "Bentegodi". Esce sconfitto Mihajlovic

Al 14' si sono portati in vantaggio gli ospiti grazie alla rete di Orsolini, abile ad inserirsi sulla verticalizzazione di Soriano e di sfruttare l'intervento maldestro di Gunter per concludere a rete col mancino. Al 38' è arrivato il pareggio degli scaligeri con la firma elegantissima di Caprari che ha insaccato il pallone col tacco ringraziando per l'assist il compagno Lazovic. Il Verona ha completato la rimonta all'85' con Kalinic che di testa ha indirizzato in porta il pallone della vittoria.