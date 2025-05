Fiorentina, Baroni primo nome per sostituire Palladino: le ultime

I viola si stanno muovendo per cercare il sostituto di Palladino

La Fiorentina, dopo il sesto posto di quest'anno, dovrà affrontare un imprevisto inaspettato: il sostituto di Palladino. L'ex Monza ha rassegnato le dimissioni e i toscani si stanno già muovendo per cercare un nuovo tecnico per il prossimo anno. Tra i vari nomi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, spicca quello di Baroni, che chiuderà molto presto la sua avventura alla Lazio e prima idea dei viola. Piacciono anche De Rossi e faranno - probabilmente - parte della lista anche Sarri e Tudor, che rimarrà alla I vfino al mondiale per club.