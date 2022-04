Empoli-Spezia, tante occasioni ma difese rocciose: 0-0 il finale al “Castellani”

Termina a reti bianche il primo anticipo del sabato di Serie A tra Empoli e Spezia, gara valida per la 32a giornata

⚽️

Termina a reti bianche la gara del "Castellani" tra Empoli e Spezia, primo anticipo del pomeriggio di Serie A e valido per la 32a giornata. Pareggio che soddisfa parzialmente entrambe in vista della corsa salvezza. Protagonisti i due portieri, Provedel e Vicario, più volte chiamati in causa con interventi provvidenziali.

Primo tiro in porta di marcatura spezzina con Bastoni, punizione dalla lunga distanza che viene parata senza problemi da Vicario. Alla mezz'ora l'Empoli risponde e sfiora il vantaggio con Bajrami, il suo tentativo è però murato dalla difesa bianconera, solo corner per i padroni di casa. Minuto 38 grande occasione per Agudelo, dal limite dell'area prova il tocco preciso verso la porta, palla fuori di pochissimo alla sinistra di Vicario. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Provedel, gran parata sulla conclusione a botta sicura di Pinamonti.

Ripresa che inizia con la gran punizione di Bandinelli, su cui il portiere spezzino è attento e spedisce in corner. L'estremo difensore ex di giornata si ripete pochi minuti più tardi stavolta sulla conclusione di La Mantia, nuovamente calcio d'angolo per l'Empoli. Al minuto 72 azzurri ancora pericolosi con Asllani, il tentativo del nuovo entrato sfiora la traversa. Spezia che si fa vedere avanti al minuto 86 con Daniele Verde, il suo tiro indirizzato all'angolino basso viene egregiamente parato da Vicario. Tre giri d'orologio più tardi nuovamente Provedel protagonista, grande intervento sulla conclusione di Benassi. 0-0 il finale dopo i quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Ayroldi.