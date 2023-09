Empoli, si presenta Bastoni: “Voglio giocare! Ruolo dipende da Zanetti, Roma…”

SUL RUOLO -"Il ruolo dipenderà molto dal mister e dove mi vuole schierare. Io ho giocato sia come terzino sinistro che come mezzala, in questo momento mi sta provando come mezzala e quindi cerco di dare il meglio in questo ruolo, in futuro spetterà al mister decidere come farmi giocare. Le mie caratteristiche - prosegue Bastoni - sicuramente giocando da mezzala sono uno che si inserisce spesso negli spazi e appena ho la possibilità di calciare fuori dall’area ci provo"