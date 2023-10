Celtic-Lazio, Sarri: “Scozzesi molto fisici. Centrocampo da decidere, mie parole…”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic di Champions League

La Lazio si appresta ad affrontare la sua seconda partita in Champions League. Domani al Celtic Park, alle ore 21, i biancocelesti sfideranno gli scozzesi attualmente capolisti in campionato. I laziali dopo il pareggio interno all'ultimo con il gol di Provedel che ha fatto il giro del mondo al 95', vogliono provare a conquistare i tre punti. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni:

SUL CELTIC - "Il Celtic è la squadra meno fisica del girone, ma ha grande intensità e dinamicità. Noi non siamo una squadra tattica, ma di strategia. Se abbiamo un atteggiamento diverso, è perché ci hanno messo sotto. Nell’impatto conta molto di più la personalità, le motivazioni, che non la tattica. Penso che domani sia importante impattarla in maniera seria, come con il Milan. La personalità sabato ci è mancata dopo, quando loro ci hanno fatto abbassare. Per dinamismo, rapidità e intensità è una squadra pericolosissima. Mi ha sorpreso dal punto di vista tecnico, ha dei valori non indifferenti. In Champions con il Feyenoord meritavamo molto di più loro, hanno preso gol su punizione prima dell’intervallo. Rodgers mi piace tantissimo, è un grande allenatore. Ha lavorato 3 anni a Liverpool, ha una grande carriera. Il Celtic può essere la mina vagante del gruppo”.

INTERPRETAZIONE DELLE SUE PAROLE - "La strumentalizzazione è riportare solo alcune parole e non tutte. Ne dico 8 e ne riportano 2. Qui però siamo al top delle competizioni per club. Da qui in avanti invece delle otto parole risponderà solo sì o no".

PARTITA DEL RISCATTO - “No, è una storia a sé. È la Champions. Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all’ultimo. Non dobbiamo cercare altre storie. Se facciamo risultato, possiamo ottenere il passaggio del turno fino alla fine”.

GERME NELLA SQUADRA - “Sembra strano a dirsi, visti i risultati, ma nel gruppo c’è un bel clima e bell’atteggiamento durante la settimana. Siamo fiduciosi, ma anche preoccupati perché non riusciamo a capire cosa ci sia successo. Un’idea ce l’ho ma la dico a loro, non a voi”.

CENTROCAMPO - “Possono giocare i più tecnici o esattamente il contrario. Loro hanno intensità e dinamismo come si combatte? Se si combatte con la tecnica tutta la partita, mandando loro a vuoto, si può fare, ma la vedo difficile. Vediamo. Domani decideremo”.

