Calciomercato Palermo: Osti, nodo portieri. Colonia pista viva per Lund, Hernani…

Ore calde in casa Palermo con il direttore sportivo Osti alle prese con la questione portiere, la definizione di potenziali operazioni in uscita ed il monitoraggio di altre opzioni utili a potenziare ulteriormente la rosa di Pippo Inzaghi.

Mediagol ⚽️ 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 13:01)

di Leandro Ficarra

COLPI OSTI E CURA INZAGHI - Un paio di giorni ancora. Oggi amichevole contro l'Annecy. Domani, con il mese di luglio, terminerà di fatto anche il ritiro a Chatillon del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. Diciannove giorni intensi e proficui di duro lavoro in Val D'Aosta in cui il tecnico piacentino ha edificato identità tattica e mentale, unitamente ad una robusta base di matrice atletica, della compagine che punta alla promozione diretta in Serie A. Contestualmente, il direttore sportivo, Carlo Osti, si è adoperato con acume e profitto in sede di calciomercato. Definendo ed ultimando l'ingaggio di quattro profili di alto lignaggio perfettamente funzionali a principi e credo calcistico del nuovo allenatore. Scelte focali al fine di elevare cifra tecnica e di personalità di una rosa imperniata su una buona intelaiatura da cui ripartire, altresì bisognosa di alcuni imprescindibili ed oculati innesti per colmare le acclarate lacune strutturali. Gyasi ed Augello, entrambi classe 1994, due tasselli inconfutabilmente da categoria superiore per potenziare entrambe le corsie. Talento e performance di Antonio Palumbo, classe 1996, per instillare estro e genio calcistico tra le linee. L'ex Modena, prodotto della cantera del Napoli, giunge in rosanero nel pieno della sua maturità calcistica. Centrocampista creativo ed eclettico, impiegabile da mezzala offensiva o puro trequartista, sopraffina tecnica di base e notevoli qualità balistiche in grado di spostare gli equilibri in termini di rifinitura e conclusione. Quindi il colpo Mattia Bani per blindare la difesa, classe 1993 con 163 presenze in A e 117 in B, ex capitano e pilastro del Genoa di Viera nel massimo campionato italiano. Fisicità, leadership, capacità di lettura, dominante nel gioco aereo. Bani guiderà con Magnani e Ceccaroni in primis, una retroguardia che pare garantire solidità, esperienza ed affidabilità. Il Palermo che sta nascendo piace. Premesse più che confortanti sul piano di coesione, diapason motivazionale, spirito di gruppo e voglia di imporsi. I paradigmi dell'Inzaghi pensiero sono rapidamente stati metabolizzati. Intensità, abnegazione, coralità, coesione, irriducibile animus pugnandi. SuperPippo contagia ogni effettivo con la sua energia positiva. Dedizione maniacale al lavoro, applicazione feroce, minuziosa cura del dettaglio. Fatica, sudore e sacrificio, unico viatico per raggiungere obiettivi prestigiosi. Pluridecorata parabola da bomber di levatura internazionale trasposta fedelmente nella concezione del ruolo di allenatore. Ritmo, densità, squadra corta ed aggressiva, voracità nel cadenzare la linea del pressing alla base della riconquista della sfera. Compartecipazione totale alla fase di non possesso, transizioni fluide, rapide ed essenziali alla ricerca della verticalità. Un calcio pragmatico, muscolare ed efficace. Vis agonistica, concretezza e profondità. Senza troppi orpelli estetici. Solido e redditizio.

PORTE GIREVOLI - Osti ha già calato il poker prioritario al tavolo della sessione estiva. Tuttavia, il calciomercato del Palermo non è ancora finito. Anzi, sussistono alcuni nodi focali ancora da sciogliere. In entrata ed in uscita. Il capitolo portiere è il più attuale ed intrigato. Dopo la lesione del tendine rotuleo del ginocchio, con annesso intervento chirurgico e lunga riabilitazione, Gomis è sotto osservazione a Chatillon. Inzaghi ed il suo staff hanno avuto un feedback nelle prime amichevoli ma, chiaramente, attendono test più probanti e significativi. Il gran galà con il Manchester City e l'esordio ufficiale contro la Cremonese in Coppa Italia saranno tappe decisive. Da titolare o dodicesimo, Gomis, salvo colpi di scena, potrebbe comunque restare alla corte di Inzaghi.

Come eventuale profilo spendibile in qualità di secondo i profili degli svincolati Lezzerini e Joronen restano al vaglio, anche se non proprio in cima alle preferenze. In prospettiva, il classe 1997 Jonathan Klinsmann, reduce da un'ottima stagione a Cesena piace. Tuttavia, la richiesta esosa del club bianconero, circa 2 milioni per il cartellino, ed il background di presenze piuttosto scarno prima dell'esperienze in Romagna, destano perplessità in casa rosanero. La sensazione è che il Palermo non abbia troppa fretta e stia monitorando altri profili nel ruolo. In attesa di un effetto domino in Serie A, setacciando ad ampio respiro il bacino nazionale ed internazionale al fine di individuare un'opzione di rimarchevole livello. Palermo già d'accordo con il Pescara per il prestito secco di Sebastiano Desplanches. No del club rosa alla Cremonese, Palermo che vuole mantenere il controllo del cartellino sul classe 2003, pretendendo una soluzione che gli garantisca la titolarità per forgiare e valorizzare il suo patrimonio tecnico e finanziario. La palla passa al ragazzo che, col passare delle ore, sembra stia superando le iniziali perplessità e dovrà dare una risposta definitiva alla società adriatica nelle prossime 24 ore.

COLONIA PISTA VIVA PER LUND - Sul fronte uscite, salutati Insigne, Nikolaou e Di Mariano, si lavora per trovare una sistemazione a Verre, Saric e Buttaro. L'ex Ascoli ha un paio di proposte dalla massima serie turca, dove ha già militato con profitto indossando la maglia dell'Antalyaspor. Vasic ha numerosi estimatori in Serie B, Empoli in testa, tra cui figurano anche Reggiana e Spezia. Occhio al futuro dell'esterno mancino, classe 2002, Kristoffer Lund. La prima proposta del Colonia, un semplice prestito oneroso, è stata rispedita al mittente. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il club tedesco potrebbe rilanciare a breve. Palermo che apprezza ma non reputa incedibile il Nazionale statunitense di origine danese.

Al cospetto di un'offerta ritenuta congrua e importante, Lund potrebbe anche approdare in Bundesliga. Operazione che si potrebbe imbastire sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per l'intero cartellino del classe 2002 che la società di viale del Fante vorrebbe fissare tra i 4 ed i 5 milioni. In caso di partenza dell'ex Hacken, non è detto che arrivi un vice Augello. La duttilità di Gyasi, Pierozzi, Ceccaroni e Di Francesco, capaci di interpretare, ognuno con le rispettive attitudini, anche il ruolo di quinto a tutta fascia sul binario mancino viene reputata una garanzia sufficiente. L'ex Lecce viene considerato un jolly, impiegabile come soluzione alternativa da trequartista in un 3-4-2-1 o da esterno alto con accezione offensiva in caso di ricorso al 3-5-2. Ragionamento analogo per il braccetto di centrosinistra che dovrebbe fungere da alternativa a Ceccaroni nel pacchetto arretrato. Piacciono gli under Veroli ed Obaretin, ma non è escluso che il roster difensivo resti quello attuale senza registrare ulteriori innesti.

HERNANI - A centrocampo, resta per adesso sopita sullo sfondo la pista Hernani. Profilo esperto e di qualità che Inzaghi apprezza molto e conosce a menadito per averlo già guidato nella stagione condivisa alla Reggina. Una bozza di intesa con il Parma e l'entourage del centrocampista esisteva già una ventina di giorni fa. Tuttavia, ad oggi resta soltanto un'ipotesi, la cui evoluzione è subordinata all'eventuale partenza di un big attualmente in rosa in zona nevralgica. Alexis Blin, per caratteristiche, appare il profilo maggiormente sacrificabile qualora giungesse un'offerta significativa per il suo cartellino. Circostanza, ad oggi, quantomeno improbabile. Tra eventi imponderabili, contingenze di mercato e circa un mese alla chiusura delle liste, tutto può ancora accadere.