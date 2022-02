Cagliari-Napoli, probabili formazioni: Spalletti in emergenza, Mazzarri con il 3-5-2

La sfida tra Cagliari e Napoli è in programma questa sera alle 19:00 all' "Unipol Domus": le probabili formazioni

Mediagol ⚽️

Si affronteranno questo pomeriggio alle 19:00 all' "Unipol Domus", Cagliari e Napoli, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dal pareggio contro l'Inter, vogliono approfittare del mezzo passo falso del Milan per agganciare i rossoneri in vetta; il Cagliari, imbattuto da tre match ma ancora terzultimo, è in cerca di preziosi punti salvezza. 35 i precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa del Cagliari: 15 i pareggi, 11 vittorie dei campani e di 9 successi rossoblù. Il match sarà visibile in diretta TV e streaming esclusiva su Dazn.

Mazzarri in campo con il 3-5-2. In difesa ballottaggi tra Ceppitelli e Altare ma anche tra Carboni e Obert. In attacco spazio ad uno tra Pereiro e Keita, a fianco di Joao Pedro. Nandez non recupera, possibilità per Dalbert dal 1'.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

Tantissime assenze in casa Napoli, con Lorenzo Insigne aggiuntosi alla già lunga lista degli indisponibili nelle ultime ore. Ipotesi Mario Rui-Demme in mezzo al campo, con Juan Jesus quarto di sinistra in difesa, o difesa a tre con Di Lorenzo e Mario Rui esterni di centrocampo e Zielinski accanto a Demme in mediana. Petagna, in ballottaggio con Mertenz, supportato dal trio Ounas-Zielinski-Elmas.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti