Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens e Petagna dal 1′. C’è Joao Pedro

La sfida tra Cagliari e Napoli è in programma questa sera alle 19:00 all' "Unipol Domus": queste le formazioni ufficiali

Si affronteranno questo pomeriggio alle 19:00 all' "Unipol Domus", Cagliari e Napoli, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dal pareggio contro l'Inter, vogliono approfittare del mezzo passo falso del Milan per agganciare i rossoneri in vetta; il Cagliari, imbattuto da tre match ma ancora terzultimo, è in cerca di preziosi punti salvezza.