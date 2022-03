Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Messias e Pavoletti dal 1′, out Ibrahimovic

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, gara valida per la 30a giornata di Serie A e in programma alle 20:45

Milan in cerca della terza vittoria consecutiva per scalzare nuovamente in testa alla classifica il Napoli, quest'ultimo vittorioso contro l'Udinese. Obiettivi diametralmente opposti per la compagine di Mazzarri, invischiata nella lotta per non retrocedere, con soli tre punti di vantaggio dal Venezia terzultimo. Di seguito le formazioni ufficiali del match della Unipol Domus, in programma alle 20.45: