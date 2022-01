Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Mazzarri sfida Mihajlovic per la salvezza

In Cagliari-Bologna, Mazzarri vuole lottare per mantenere la Serie A, mentre Mihaljovic pensa di tallonare Fiorentina, Lazio e Roma

Il Bologna deve ancora cominciare il proprio 2022, dal momento che la sfida contro l'Inter del "Dall'Ara" è stata rinviata. L'ultima gara giocata dai felsinei risale al 22 dicembre dello scorso anno, con la vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo per 0-3 al "Mapei Stadium". La formazione di Mihajlovic è ormai conscia di avere la strada in discesa per la salvezza nella massima divisione italiana ma battendo il Cagliari potrebbe anche pensare di tallonare alcune squadre in lotta per un posto in Europa, come la Fiorentina, la Lazio e la Roma che hanno tutte perso in questa giornata di campionato. Sono davvero tante le assenze in casa Bologna, con Soumaoro, Medel, Kingsley, Schouten, Vignato, Molla, Sansone, Santander, Hickey che non saranno disponibili.