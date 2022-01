Cagliari-Bologna 2-1, Mazzarri batte Mihajlovic al 93′ grazie a Pereiro e Pavoletti

Si chiude la ventunesima giornata di Serie A con il posticipo delle 20:45 tra Cagliari e Bologna

Conclusa la ventunesima giornata di Serie A dopo il posticipo tra Cagliari e Bologna . Gli ospiti, dopo la quarantena imposta dall 'Asl , hanno ricevuto l'autorizzazione a recarsi in Sardegna per disputare la gara, a seguito dello stop del turno precedente contro l' Inter .

Nella prima frazione di gioco regna l'equilibrio all'Unipol Domus. Al quarto d'ora occasione per Bellanova, il terzino del Cagliari viene pescato bene in area di rigore ma il suo tiro si stampa sul palo. Dieci minuti più tardi è il Bologna a rendersi pericoloso con Theate, è bravo Cragno a farsi trovare pronto.