Bologna-Spezia, formazioni ufficiali: Mihajlovic col tridente, Thiago Motta con Manaj

Le formazioni ufficiali del posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A tra Bologna e Spezia

Quasi tutto pronto per la sfida tra Bologna e Spezia. Il confronto tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e quella di Thiago Motta chiuderà la ventiseiesima giornata di Serie A. La gara, in programma per le ore 21:00, è senza dubbio importate per quel che riguarda il momento, diametralmente opposto, attualmente vissuto dalle due compagini. Gli emiliani arrivano da sette sconfitte nelle ultime nove partite, con un rendimento certamente al di sotto delle aspettative portate avanti nella prima parte della stagione. Dall'altra parte, lo Spezia è al momento sufficientemente lontano dalla zona retrocessione, e nonostante la sconfitta incassata nell'ultima contro la Fiorentina, arriva da ben tre successi e un pareggio in cinque gare.