Palermo Primavera, il Bari travolge i rosanero 0-4 alla prima al Pasqualino

La formazione U19 del Palermo, allenata da Cristiano Del Grosso, nella mattinata odierna ha affrontato il Bari al Pasqualino, nella gara valida per la seconda giornata di Primavera 2, perdendo 0-4. A segno Polito su rigore al 49’, Sidibe al 57’ e Italia al 79’ e al minuto 95’.