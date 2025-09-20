Mediagol
Primavera

Palermo Primavera, il Bari travolge i rosanero 0-4 alla prima al Pasqualino

Palermo
La formazione allenata da Cristiano Del Grosso subisce una brutta sconfitta casalinga
La formazione U19 del Palermo, allenata da Cristiano Del Grosso, nella mattinata odierna ha affrontato il Bari al Pasqualino, nella gara valida per la seconda giornata di Primavera 2, perdendo 0-4. A segno Polito su rigore al 49’, Sidibe al 57’ e Italia al 79’ e al minuto 95’.

Passo indietro per il Palermo rispetto alla partita pareggiata contro il Crotone nella prima giornata, dove i rosanero avevano mostrato una buona prestazione, sfiorando la vittoria.

