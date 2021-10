Pordenone, Tedino è ufficiale: l’ex Palermo torna sulla panchina dei neroverdi

L'annuncio era nell'aria dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana che è costata cara a Massimo Rastelli. Bruno Tedino torna a sedere sulla panchina del Pordenone, l'ex Palermo ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club neroverde

L'ultimo k.o. del Pordenone contro la Ternana è costato la panchina a Massimo Rastelli. Con appena un punto collezionato in otto gare e l'ennesima sconfitta da registrare in casa neroverde, il patron Mauro Lovisa ha voluto dare una decisa scossa a tutto l'ambiente. Sia con i fatti, sollevando dall'incarico l'ex allenatore di Cagliari e Spal tra le altre, sia a parole, esprimendo la più totale vergogna per il rendimento della squadra e per la deficitaria posizione di classifica (LEGGI QUI). Dopo le indiscrezioni delle scorse ore oggi è arrivato l'annuncio del club, che ha affidato la guida della compagine neroverde a Bruno Tedino - ex tra le altre del Palermo - al suo ritorno sulla panchina dei ramarri dopo l'ottima esperienza nel biennio 2015-2017. Come riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Tedino, dopo aver trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale con la Virtus Entella, ha firmato oggi il nuovo contratto che lo legherà al Pordenone fino a giugno, con un'opzione in caso di salvezza.