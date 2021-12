Vitale: “Tutto su Baldini, modulo, calciomercato e spogliatoio. A Palermo lui può…”

L'intervista esclusiva rilasciata dall'ex dirigente di Empoli e Pisa, Pino Vitale, alla redazione di Mediagol.it

Un binomio professionale foriero di successi e grandi soddisfazioni made in Toscana. Pino Vitale, tra i dirigenti più esperti, arguti e calcisticamente sensibili del panorama nazionale, ha composto con Silvio Baldini un tandem manageriale e tecnico che ha fatto le fortune dell'Empoli del patron Fabrizio Corsi. Promozioni in Serie A e campionati di livello in massima serie, formazione e valorizzazioni di numerosi talenti di prospettiva. poi divenuti patrimonio tecnico e finanziario, oggetto di laute plusvalenze per il club.

"Baldini eccellente maestro e formatore di uomini e calciatori? Ai tempi dell'Empoli abbiamo avuto calciatori che successivamente hanno disputato una grande carriera. Penso ad atleti veramente importanti come Bresciano, Maccarone, Di Natale, Tavano, Eder e Rocchi. Silvio esprimeva un grandissimo calcio, corale, organizzato e propositivo, puntando principalmente sul modulo 4-2-3-1. Lui è riuscito a completare il processo di maturazione di questi grandi bomber perché all'attaccante, in termini di nozioni ed insegnamenti, riesce a regalare sempre qualcosa di importante. L'approccio di Baldini in occasione delle sessioni di calciomercato? Questo è il motivo per cui ho evidenziato precedentemente il concetto di fiducia tra il mister e la dirigenza come presupposto imprescindibile. Silvio si fida ciecamente dei giocatori che la società gli mette a disposizione. Magari può chiedere un attaccante dalle caratteristiche particolari o, ad esempio, un terzino di spinta. Lui ti traccia un profilo con determinate attitudini, ma evita di mettere bocca sulle scelte della dirigenza. Lui lavora con i suoi principi ma in linea con la filosofia della società. Ai tempi di Carrara, città che Baldini ha amato, la società non poteva mettergli a disposizione sotto il profilo economico tutto il necessario per vincere. Palermo è invece una grande città che sulla carta può fare in prospettiva tutto nel mondo del calcio. Spero davvero che possa fare un bel lavoro per portare il club rosanero più in alto possibile