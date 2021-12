Vitale: “Palermo da B? Baldini farà le sue richieste sul mercato. L’affare Lucca…”

L'intervista esclusiva rilasciata dall'ex dirigente di Empoli e Pisa, Pino Vitale, alla redazione di Mediagol.it

Un'istituzione dirigenziale nella storia dell'Empoli e del panorama calcistico italiano. Pino Vitale è stato polo manageriale di riferimento, tecnico e gestionale, del club del patron Fabrizio Corsi per ben tredici anni, dal 1999 al 2012 . Il binomio professionale con Silvio Baldini in Toscana ha prodotto risultati eccellenti, la promozione in Serie A, la salvezza brillante al primo anno in massima serie, i numerosi talenti di prospettiva forgiati e consacratosi successivamente stelle del firmamento calcistico nazionale. L'ex Dg della società empolese oltre ad aver tracciato un ritratto minuzioso del nuovo tecnico del Palermo , Silvio Baldini, ha anche detto la sua sulla figura del direttore sportivo nel calcio moderno oltre che espimere le sue sensazioni sull'operazione che in estate ha portato al Pisa l'ex Palermo , Lorenzo Lucca . Di seguito le dichiarazioni dell'ex dirigente azzurro, rilasciate nel corso di un'interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it ,

"Fare una capatina a Palermo per assistere ad un match della compagine rosanero guidata da Silvio Baldini? Sicuramente mi farebbe piacere salutare Sagramola ed il mio grande amico intimo Renzo Castagnini, oltre che il mister. Intanto posso fare il tifo per i rosanero da lontano e, se dovesse capitare, potrei guardare guardare una partita dei rosanero dei play-off promozione. Quali ambizioni può coltivare il Palermo in questa stagione? la squadra rosanero ha conteso per qualche settimana il primato al Bari, ma dopo la recente flessione, credo realisticamente, che debba concentrarsi sulla conquista di un posto al sole nei play-off di Serie C. Poi non si può mai sapere, perché vincendo un paio di partite importanti contro le dirette concorrenti, potrebbero sempre cambiare le carte in tavola. Diamo modo a Baldini di conoscere la squadra e di inziare al meglio il suo lavoro, prima di esprimere qualsiasi valutazione, penso sia ancora troppo presto per fare dei pronostici sull'epilogo di questo campionato. Lavorando sul campo Silvio avrà modo di conoscere approfonditamente le caratteristiche dei suoi giocatori e formulare le dovute richieste al club in sede di calciomercato. Vedremo se proprietà e dirigenza saranno in grado di accontentarlo. Il ruolo del direttore sportivo nel calcio moderno? Sicuramente il sistema è molto cambiato, mancano i profili specialisti del ruolo, è cresciuto in maniera esponenziale il peso specifico dei procuratori, che spesso snobbano il direttore sportivo perché vogliono parlare direttamente coi presidenti. Io credo ancora nella centralità della figura del direttore sportivo. I ds che stimo maggiormente? Tra i giovani posso certamente citare Marcello Carli che è passato anche da Empoli nel corso della sua carriera. Tra i top manager stimo molto Walter Sabatini e Giovanni Sartori. In questo mestiere si affrontano tutti i problemi possibili di una società, parlando specialmente dal punto di vista economico, per cui bisogna essere capaci nel saper gestire le risorse.