Vitale-Mediagol: “Baldini top, rosa da playoff. Palermo gli ridà vita, ma serve…”

L'intervista esclusiva concessa dall'ex direttore generale dell'Empoli, Pino Vitale, alla redazione di Mediagol.it

"Il ritorno di Baldini in rosanero? Sicuramente per lui è una grande emozione e sarà carico a pallettoni. Per lui costituisce indubbiamente una grande soddisfazione tornare in una piazza importante come Palermo. Ci sono tante piazze in Italia che meriterebbero la massima serie, poi per errori gestionali o svarioni di varia natura si precipita in categorie meno consone. Per il Sud in particolare, ma anche per l'intera Italia, io penso che Palermo sia una città straordinaria in cui fare calcio. Non scordiamoci il fatto che Baldini è già stato diciotto anni fa sulla panchina rosanero ai tempi di Zamparini, quando il club aveva una dimensione ben diversa e si giocava un altro calcio. Visto il campionato attuale condotto brillantemente dal Bari, la compagine rosanero in questi sei mesi dovrà prepararsi al meglio per disputare i play-off di Serie C. Proprio Baldini si giocò sulla panchina della Carrarese una semifinale playoff contro i 'galletti, persa ai supplementari sul filo di lana, in cui sfiorò l'impresa di centrare la Serie B. Sono convinto che il suo entusiasmo possa portare benefici a tutti i livelli al Palermo calcio, questo nuovo incarico riaccende anche la sua persona, perché questa chiamata dalla società di Viale del Fante gli ridà vita.