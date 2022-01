Vitale: “Palermo ridà vita a Baldini, vi spiego il suo calcio. L’addio di Empoli…”

Un'istituzione dirigenziale nella storia dell'Empoli e del panorama calcistico italiano. Pino Vitale è stato polo manageriale di riferimento, tecnico e gestionale, del club del patron Fabrizio Corsi per ben tredici anni, dal 1999 al 2012. Il binomio professionale con Silvio Baldini in Toscana ha prodotto risultati eccellenti, la promozione in Serie A, la salvezza brillante al primo anno in massima serie, i numerosi talenti di prospettiva forgiati e consacratosi successivamente stelle del firmamento calcistico nazionale. L'ex Dg della società empolese ha tracciato un ritratto minuzioso del nuovo tecnico del Palermo nel corso di un'interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.