mediagolpalermoVIDEO, Le parole di Gyasi ai microfoni ufficiali del Palermo
Video
VIDEO, Le parole di Gyasi ai microfoni ufficiali del Palermo
PALERMO, ITALY - AUGUST 09: Emanuel Gyasi of Palermo FC competes for tha ball with Savinho of Manchester City FC during Pre-Season Friendly match between Palermo FC and Machester City FC at Stadio Renzo Barbera on August 09, 2025 in Palermo, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
L'esterno dei rosanero è intervenuto ai microfoni ufficiali della società