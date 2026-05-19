Domani andrà in scena la gara di ritorno tra Palermo e Catanzaro. Dopo la traumatica sconfitta subita dai rosanero domenica, la gara si presenta dura e il compito di ribaltare i tre gol di scarto è arduo.

I rosanero, nei play-off, non hanno mai eseguito imprese così difficili, limitandosi come caso eclatante alla rimonta contro la Virtus Entella, ai quarti di play-off di Serie C. Ciò che renderebbe la gara di domani sera ancor più un appuntamento con la storia sono i precedenti nei play-off cadetti: mai nessuna squadra ha ribaltato tre gol di svantaggio, neanche con la possibilità di pareggiare l'andata. Il precedente più simile visto negli ultimi anni negli spareggi promozione è accaduto nella stagione 2020/21. Dopo la gara d'andata vinta 3-0 dal Cittadella, il Monza - arrivato terzo - sfiorò l'impresa vincendo nel suo campo per due reti a zero, ma non completando la rimonta.

La squadra di Inzaghi si gioca sostanzialmente l'ultima possibilità di promozione sperando, senza mezzi termini, in un autentico miracolo. La gara d'andata rimane una grossa ferita che potrebbe essere risanata solo in caso di successo con 3 gol di scarto e finale raggiunta. Un successo con meno di tre reti porterebbe solo al mangiarsi le mani per una partita, quella del Ceravolo senza mordente, voglia o idee.

Sarà fondamentale l'approccio, che dovrà essere totalmente opposto a quello dell'ultima gara, grazie anche al Barbera che, come pronosticato, sarà praticamente pieno.