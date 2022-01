Valdifiori: “Rescissione con il Pescara inevitabile. Io e il Palermo? Ecco la verità”

L'intervista esclusiva concessa da Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Empoli, Napoli e Torino, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

"Da ieri sera sono ufficialmente un calciatore svincolato, ho risolto il contratto che mi legava al Pescara. Era un epilogo ragionevolmente inevitabile, da mesi ero fuori dal progetto tecnico e dalle idee tattiche del mister Auteri. Ho accettato serenamente il tutto, anche perché non aveva assolutamente senso stare lì ad occupare un posto in lista e precludere la possibilità di un eventuale nuovo giocatore dal vestire la maglia biancazzurra, magari un profilo che possa rispecchiare più fedelmente le esigenze attuali della squadra. Il mio nome accostato al Palermo nelle ultime settimane? Io sono attualmente libero. Queste indiscrezioni, sinceramente, mi fanno davvero piacere perché quella siciliana è una piazza davvero storica. Vi assicuro che per il momento non mi ha contattato nessuno. Anche leggendo alcune dichiarazioni del presidente del Pescara Sebastiani mi è sembrato che per me il mio cartellino non si fosse concretamente fatto avanti nessun potenziale club acquirente. Essere apprezzato dai tifosi palermitani e dai giornalisti del luogo mi riempie d’orgoglio ma, ripeto, ad oggi non mi sono arrivate offerte concrete da parte della dirigenza rosanero al sottoscritto o al mio entourage. Il Palermo sta attraversando un momento difficile dettato dalle numerose positività al Covid-19 in organico. Ci sono passato anche purtroppo, sono rimasto chiuso in casa dal 30 dicembre. Il campionato è fermo ed la quarta ondata del virus ha inevitabilmente rallentato anche operazioni e valutazioni in sede di calciomercato invernale. Vedremo prossimamente cosa potrebbe accadere".