Dopo la trattativa conclusa a sorpresa, il Palermo ufficializza il suo secondo colpo under: Samuel Giovane. Il classe 2003 arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. L'arrivo del 2003 è stato reso ufficiale tramite un comunicato della società rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Samuel Giovane. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. A Samuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
Il Comunicato
UFFICIALE, GIOVANE È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO
