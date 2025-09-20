UFFICIALE, BERESZYNSKI È UN NUOVO GIOCATORE DEL PALERMO

Il Palermo ha ufficializzato il suo ultimo acquisto della sessione: Bartosz Bereszyński, difensore rimasto svincolato dopo la lunga esperienza alla Sampdoria. Il suo arrivo è stato reso ufficiale tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".