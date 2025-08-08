mediagol palermo UFFICIALE, BARDI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

IL COMUNICATO

UFFICIALE, BARDI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

UFFICIALE, BARDI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO - immagine 1
Il classe 1992 è un nuovo calciatore rosanero
⚽️

Francesco Bardi, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia della Reggiana, è stato prelevato dal Palermo. Di seguito il comunicato della società siciliana: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.

Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

