Francesco Bardi, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia della Reggiana, è stato prelevato dal Palermo. Di seguito il comunicato della società siciliana: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.
IL COMUNICATO
UFFICIALE, BARDI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO
Il classe 1992 è un nuovo calciatore rosanero
Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
© RIPRODUZIONE RISERVATA