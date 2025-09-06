UFFICIALE, AVELLA È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

Il Palermo ha ufficializzato l'acquisto di Michele Avella, portiere rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Brescia.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella. Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante. A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
